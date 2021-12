Vila Nova segura empate com Nova Mutum e está na final da Copa Verde

O Vila Nova está na final da Copa Verde. Nesta quinta-feira (2), o Tigre segurou o empate por 1 a 1 com o Nova Mutum no estádio Valdir Doilho Wons, em Nova Mutum (MT). A equipe goiana já havia vencido o jogo de ida, no último dia 24, por 3 a 0, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. É primeira vez que um clube do estado chega à decisão do torneio, que reúne times do Centro-Oeste e Norte, além do Espírito Santo.

