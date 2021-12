Mariana D'Andrea leva prata no Mundial de halterofilismo paralímpico

Campeã paralímpica nos Jogos de Tóquio (Japão), Mariana D'Andrea conquistou nesta quinta-feira (2) a medalha de prata no Campeonato Mundial de halterofilismo, realizado em Tbilisi (Geórgia). Foi o primeiro pódio brasileiro na competição adulta, iniciada no último domingo (28). A página do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) transmite o evento ao vivo.

O Mundial prossegue nesta sexta-feira (3), a partir das 0h30 (horário de Brasília), com dois brasileiros disputando medalha: Ailton Bento de Souza (até 80 quilos) e Tayana Medeiros (até 86 quilos). No sábado (4) será a vez de Márcia Menezes (acima de 86 quilos), Evânio Rodrigues (até 88 quilos) e André Luís Paz (até 97 quilos). No domingo (5), o representante do país será Mateus de Assis Silva (até 107 quilos).

Mariana, que compete na categoria até 73 quilos, foi superada pela chinesa Lili Xu, segunda colocada em Tóquio. A nigeriana Kafila Almaruf ficou com o bronze. A paulista de 23 anos levantou 135 quilos, dois a menos que o resultado que lhe garantiu o ouro no Japão. Xu, porém, suportou 138 quilos (desempenho que teria feito dela campeã paralímpica). Na terceira e última tentativa, a brasileira tentou igualar os 138 quilos erguidos pela rival, mas teve o movimento invalidado.

