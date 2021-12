Atlético-MG visita preocupado Bahia e garante bi em caso de vitória

O dia que a torcida do Atlético-MG espera há 50 anos pode, enfim, ter chegado. Nesta quinta-feira (2), o Galo enfrenta o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 18h (horário de Brasília), em partida atrasada da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória, o Alvinegro assegura, por antecipação, a taça da competição, que não conquista desde 1971.

O torcedor atleticano tinha expectativa de fazer a festa na última terça-feira (30), mas a vitória do vice-líder Flamengo sobre o Ceará, por 2 a 1, no Maracanã, no Rio de Janeiro, adiou a comemoração. Ao menos aquela oficial, uma vez que o coro de bicampeão já tomou as arquibancadas do Mineirão, em Belo Horizonte, após o triunfo por 2 a 1 sobre o Fluminense, no último domingo (28).