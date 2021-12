Copa Verde: Paysandu e Remo empatam em clássico de tempos distintos

Tudo igual na 761ª edição do Re-Pa, clássico mais vezes disputado no futebol mundial. Nesta quarta-feira (1), Papão e Leão Azul empataram por 2 a 2 na Curuzu, em Belém, na partida de ida do confronto pelas semifinais da Copa Verde. O jogo de volta será neste sábado (4), às 17h (horário de Brasília), no Baenão, também na capital do Pará. A decisão da vaga à final será nos pênaltis em caso de nova igualdade.

Fim de jogo no Banpará Curuzu! Clube do Remo e Paysandu empatam por 2 a 2, na partida de ida da semifinal da #CopaVerde. Neto Pessoa marcou os gols azulinos.