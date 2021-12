Juventude bate Bragantino e respira mais aliviado na Série A

O Juventude venceu o Bragantino por 1 a 0, na noite desta terça-feira (30) no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. O jogo foi válido pela 35ª rodada do Brasileiro.

3️⃣ PONTOS PARA O JU! Ricardo Bueno marcou e o Verdão, no Jaconi lotado, derrotou o Red Bull Bragantino por 1 a 0. Com 43 pontos o Papo está fora da zona de rebaixamento!.



