Com um gol nos acréscimos, o Atlético-GO derrotou o Bahia por 2 a 1, na noite desta segunda-feira (29) no estádio Antonio Accioly, e conseguiu abrir distância para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

