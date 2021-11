De olho no título, Atlético-MG recebe o Fluminense no Mineirão

Tentando confirmar o título da atual edição do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG recebe o Fluminense no estádio do Mineirão, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (28). A Rádio Nacional transmite a partida ao vivo.

Liderando a classificação com 75 pontos, 8 a mais que o vice-líder Flamengo quando faltam 4 jogos, o Galo sabe que não tem a chance de garantir o caneco já neste domingo. Porém, alcançar mais três pontos diante do time das Laranjeiras permite à equipe comandada pelo técnico Cuca sonhar com o título antecipado.