Top 4, Hugo Calderano estreia nesta quarta no Mundial de Tênis de Mesa

O carioca Hugo Calderano, número 4 no ranking, estreia na noite desta quarta-feira (24), no Mundial de Tênis de Mesa em Houston (Estados Unidos). Será o primeiro jogo do atleta após subir para a quarta posição no ranking mundial, na última terça (22). Calderano faz o primeiro jogo contra o português João Monteiro (POR), às 22h20 (horário de Brasília). Outros quatro brasileiros avançaram nas competições individuais e voltar a jogar hoje: Thiago Monteiro, Vitor Ishiy, Gustavo Tsuboi e Bruna Takahashi. Algumas partidas podem ser acompanhadas na conta do Mundial no Youtube (confira programação ao fim do texto ).

