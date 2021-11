Seis brasileiros estreiam nesta terça no Mundial de Tênis de Mesa

O Campeonato Mundial de Tênis de Mesa começa nesta terça-feira (23) em Houston (Estados Unidos) com sete brasileiros nas disputas individual e de duplas. A principal competição da modalidade, que reúne os melhores mesatenistas do mundo, terá a participação do carioca Hugo Calderano, que subiu nesta terça (23) para quarto lugar no ranking mundial. Além dele, o Brasil será representado por Gustavo Tsuboi (38º), Vitor Ishyi (63º), Thiago Monteiro (90º), Erick Jouti (92º) , Bruna Takahashi (38ª) e Caroline Kumahara (145º).

