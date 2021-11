Palmeiras encara Atlético-MG, líder isolado do Brasileirão, em SP

O Palmeiras recebe na noite desta terça-feira (23) o Atlético-MG, líder isolado do Campeonato Brasileiro, em duelo decisivo para o Galo. O clube mineiro, após jejum de 50 anos, pode confirmar o título no próximo domingo (28) caso vença esta noite no Allianz Parque e o vice-líder Flamengo tropece diante do Grêmio, em jogo adiado da segunda rodada, também hoje (23). O duelo Verdão x Galo, em São Paulo, válido pela 35ª rodada, será transmitido ao vivo na Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz, reportagem e plantão de notícias com Bruno Mendes.

A quatro dias da final da Copa LIbertadores contra o Flamengo, no Uruguai, o Palmeiras deve poupar vários titulares no embate desta noite, que marcará a despedida do time paulista diante da torcida alviverde. Terceiro colocado no Brasileiro, com 58 pontos, o Verdão precisa voltar a vencer, depois de derrotas consecutivas nos últimos três jogos. A mais recente, fora de casa, para o Fortaleza, por 1 a 0. No primeiro embate das duas equipes no Brasileirão, o Verdão perdeu por 2 a 0 no Mineirão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine