Futebol feminino: calendário de 2022 terá quatro competições nacionais

O calendário de 2022 do futebol feminino brasileiro terá duas novas competições nacionais, além das já existentes primeira e segunda divisões (A-1 e A-2). A CBF anunciou a criação da terceira divisão (A-3) do Brasileiro e também da SuperCopa do Brasil. Entre as novidades divulgadas nesta segunda-feira (22) no cronograma da CBF para a próxima temporada também está a remodelagem da Série A-2, que terá redução de 36 para 16 clubes participantes.

A SuperCopa do Brasil abrirá o calendário de competições do ano que vem. A disputa ocorrerá de 6 a 13 de fevereiro, em formato mata-mata. O torneio reunirá oito clubes - um por estado - mais bem colocados nas divisões A-1 e A-2 do Brasileirão deste ano. Os confrontos serão definidos por sorteio.