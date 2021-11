Coluna - Após ouro, Brasil mira 1º título mundial de clubes no goalbal

Uma publicação compartilhada por Alex Melo (@alexdemelosousa)

A delegação do Sesi viaja nesta segunda-feira (22) e a expectativa é conseguir treinar em Odivelas já na terça-feira (23). A equipe masculina tem dois dos seis jogadores que defenderam a seleção masculina campeã em Tóquio: Alex Labrador e Parazinho. Este último foi o artilheiro da campanha dourada, com 26 gols. Segundo principal goleador brasileiro no Japão, com 25 bolas na rede, Leomon também estará no Mundial de Portugal, mas como rival. Ele é um dos reforços do Sporting, considerado um dos principais candidatos ao título.

"O Sporting também se reforçou com dois atletas titulares da Lituânia [bronze em Tóquio], então é uma equipe a ser batida. Mas a gente não vai medir esforços. Daremos o melhor e queremos que eles deem também, pois assim saberemos que o trabalho está sendo bem feito", projetou Parazinho, à Agência Brasil.

O elenco masculino ainda tem jogadores com passagens recentes pela seleção, como Denis. Ele, inclusive, participava da última fase de treinos da equipe nacional em 2019 quando descobriu o linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que tem origem no sistema linfático. Após dez meses de luta, chegando a contrair a covid-19 no período, o atleta se curou e voltou às quadras em outubro do ano passado. A convocação para Tóquio não veio, mas a possibilidade de um título mundial pode coroar de vez a recuperação.

"Eu sempre disse ao Denis que ele é muito bom, só precisava confiar mais em si. Tem uma bola pesada e arremessa sem fazer muita força. É algo natural. Graças a Deus, ele superou essa batalha [do câncer] e vejo que retornou mais maduro. Estaremos juntos, cada um na sua ala, encarando os caras de igual para igual", descreveu Parazinho, que chegou a raspar a cabeça, junto de outros jogadores da seleção, em solidariedade ao amigo e companheiro de time.