LNF: Foz Cataratas e Magnus empatam no primeiro jogo da semifinal

Foz Cataratas e Magnus empataram em 1 a 1, neste domingo (21) no ginásio Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu (PR), no primeiro jogo das semifinais da Liga Nacional de Futsal (LNF). A partida teve transmissão da TV Brasil.

O primeiro tempo foi de amplo domínio do Foz Cataratas, que foi empurrado por sua torcida. Porém, quem abriu o placar foi o Magnus, em bela jogada de Lucas Gomes, que deixou toda a defesa para trás, inclusive o goleiro. Porém, o time da casa conseguiu deixar tudo igual graças a gol de Neto.

Agora, as equipes voltam a medir forças no dia 29 de novembro, em Sorocaba, para decidir quem fica com a vaga na grande decisão da competição. Por ter realizado melhor campanha na fase de grupos, o Magnus tem a vantagem de jogar por dois empates. Em caso de igualdade no tempo normal, o time tem a vantagem do empate no tempo extra.