Flamengo bate Internacional e mantém sonho do Brasileiro vivo

O Flamengo manteve vivo o sonho de alcançar o título do Campeonato Brasileiro após derrotar o Internacional por 2 a 1, na noite deste sábado (20) no estádio do Beira Rio.

Com a vitória a equipe da Gávea manteve a distância de 8 pontos para o líder Atlético-MG, que derrotou o Juventude por 2 a 0 mais cedo. Para o Colorado a derrota representou a permanência na 7ª posição com 47 pontos.

Mesmo jogando fora de casa, o time comandado pelo técnico Renato Gaúcho conseguiu abrir uma vantagem de dois gols graças ao atacante Gabriel Barbosa e ao meio-campista Andreas Pereira. E, antes do intervalo, o Inter conseguiu descontar com Taison.