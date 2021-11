Dia de clássico: Corinthians e Santos duelam por vaga na Libertadores

O clássico entre os dois principais clubes alvinegros do futebol paulista movimenta a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (21), Corinthians e Santos se enfrentam às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, com transmissão ao vivo da Rádio Nacional. A jornada esportiva terá início às 15h30, com narração de André Marques, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rafael Monteiro e plantão de notícias com Wagner Gomes.