Ponte Preta garante permanência na Série B do Brasileiro

A Ponte Preta derrotou o Confiança por 1 a 0, na noite deste sábado (20) no estádio Batistão, e garantiu a permanência da Série B do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. Já para o Dragão o revés representou a queda para a Série C em 2022.

Com gol de Moisés, Ponte vence o Confiança e se garante na série B de 2022 - https://t.co/nHMxWnrUTU #VamosPonte pic.twitter.com/rSuh7c8bqU — Ponte Preta Oficial (@aapp_oficial) November 20, 2021

Com os três pontos obtidos neste sábado a Macaca alcançou os 46 pontos, na 14ª posição, e não tem mais chances de cair. Já o Confiança ficou na vice-lanterna com 36 pontos, sem chance alguma de ultrapassar o Remo, a primeira equipe fora do Z4 com 42 pontos.

O gol da vitória saiu dos pés de Moisés. Aos 28 minutos do segundo tempo o atacante entrou na área e se livrou do goleiro Rafael Santos antes de tocar para o gol.

A Ponte Preta encerra a sua participação na atual edição da Série B no dia 28 de novembro, contra o Coritiba em Campinas, no mesmo dia o Confiança visita o Remo.

