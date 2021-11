Já sem chances de classificação para a Série A do Brasil, o Vasco arrancou um empate de 2 a 2 com o Remo, em partida disputada nesta sexta-feira (19) no estádio de São Januário pela 37ª rodada da Série B.

Fim de jogo: Vasco 2x2 Clube do Remo.



O próximo confronto do Leão é contra o Confiança, em casa!



