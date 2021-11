De olho no líder Atlético-MG, Flamengo encara Corinthians no Maracanã

Flamengo e Corinthians se enfrentam, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (17) no estádio do Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida contará com transmissão da Rádio Nacional.

Na vice-liderança da competição com 60 pontos, os rubro-negros entram em campo em busca de diminuir a distância para o líder Atlético-MG (que alcançou os 71 pontos após superar o Athletico-PR por 1 a 0 na última terça). Já o Timão, em 5º com 50 pontos, precisa pontuar para se manter vivo na zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores da América.