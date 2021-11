Com grande atuação do meia-atacante Vina, que marcou dois gols, o Ceará goleou o Fortaleza por 4 a 0, nesta quarta-feira (17) no estádio do Castelão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

ARENA CASTELÃO INFORMA: FIM DE JOGO E VITÓRIA DO VOZÃO!



FECxCSC - 0x4



⚽ Lima, Vina (2x) e Yony



Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags