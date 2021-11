Série B: Goiás se aproxima do retorno à elite e deixa Remo ameaçado

O Goiás derrotou o Remo por 1 a 0 nesta segunda-feira (15), no Baenão, em Belém, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Esmeraldino chegou a 61 pontos e subiu uma posição no G4, assumindo o terceiro lugar. O Leão Azul aparece em 16º e soma os mesmos 41 pontos do Londrina, 17º colocado e primeiro time na zona de rebaixamento, ficando à frente por ter uma vitória a mais.

Os goianos voltam a campo na próxima segunda-feira (22), às 20h (horário de Brasília), contra o Guarani, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP). Se vencerem, carimbam a volta à Série A. Antes, na sexta-feira (19), às 19h, o Remo pega o Vasco em São Januário, no Rio de Janeiro, tendo de vencer para continuar dependendo de si para permanecer na segunda divisão.