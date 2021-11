Ferroviária perde semi e adia sonho do tri na Libertadores Feminina

O filme de 2020 se repetiu na Libertadores Feminina de 2021: um time colombiano eliminando o brasileiro detentor do título na semifinal, frustrando o sonho de um tricampeonato. Nesta segunda-feira (15), a vítima foi a Ferroviária, atual campeã sul-americana, derrotada pelo Independiente Santa Fe (Colômbia) por 4 a 2, nos pênaltis, após o empate por 1 a 1 no tempo normal, no estádio Manuel Ferreira, em Assunção (Paraguai).