Coritiba vence no fim e aguarda rodada para celebrar acesso à Série A

O Coritiba está muito próximo de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (14), pela 36ª e antepenúltima rodada da Série B, o Coxa derrotou o Brasil de Pelotas por 2 a 1 no Couto Pereira, em Curitiba, reassumindo a liderança da competição, de forma temporária, com 64 pontos - o Botafogo pode retomar a ponta nesta segunda-feira (15).

Vitória nos acréscimos que vale o topo! Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags