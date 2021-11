Brasileiro: com chances remotas de título, Flamengo visita o São Paulo

O Morumbi será palco neste domingo (14) do clássico interestdual São Paulo x Flamengo, jogo válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Será o reencontro do técnico Rogério Ceni, atual treinador do Tricolor paulista, com seu ex-time. No primeiro turno do Brasileiro, já sob o comando de Renato Gaúcho, o Rubro-Negro fez 5 a 1 nos paulistas no Maracanã. A partida às 16h (horário de Brasília), na capital paulista, será transmitida ao vivo na Rádio Nacional, com narração de Rodrigo Campos, comentários de Mário Silva, reportagem de Maurício Costa e plantão de notícias com Luiz Ferreira