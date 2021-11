Série D: Aparecidense e Campinense decidem 1º título brasileiro do ano

O primeiro campeão brasileiro da temporada 2021 será conhecido neste sábado (13). A partir das 16h (horário de Brasília), Aparecidense-GO e Campinense-PB realizam o segundo e decisivo jogo da final da Série D no estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO), com transmissão ao vivo da TV Brasil.

O Camaleão (apelido da equipe goiana) tem a vantagem do empate, já que venceu a partida de ida por 1 a 0 no Amigão, em Campina Grande (PB), há uma semana. À Raposa (como é conhecido o clube paraibano) só a vitória por dois ou mais gols assegura o título no tempo normal. Caso o time nordestino ganhe por um gol de saldo e iguale o placar agregado, a decisão será nos pênaltis.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 13 edições da Série D, é a oitava vez que alguma equipe vence o jogo de ida da final e sai na frente na busca pelo título. O retrospecto é favorável à Aparecidense, já que em cinco destas ocasiões, o time que ganhou o primeiro duelo levantou a taça. Somente em 2009 e 2013 o clube em desvantagem obteve a virada. Neste último, o responsável foi justamente um representante paraibano - assim como o Campinense. Na ocasião, o Botafogo-PB perdeu por 2 a 1 para o Juventude, em Caxias do Sul (RS), mas ganhou por 2 a 0 em João Pessoa e se sagrou campeão.