Na luta por vaga na Libertadores, América-MG afunda Grêmio no Z4

O América-MG se manteve vivo na briga por uma vaga na próxima Libertadores e complicou ainda mais a delicada situação do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Neste sábado (13), o Coelho derrotou o Tricolor por 3 a 1 no Independência, em Belo Horizonte, pela 32ª rodada da competição.

Os mineiros subiram para 44 pontos, na oitava posição, a três pontos do Corinthians, sexto colocado e último time na zona de classificação à competição sul-americana. Os gaúchos, estacionados nos 29 pontos, em 19º lugar, na zona de rebaixamento, estão sete pontos atrás do Bahia, 16º e primeira equipe fora do Z4. A diferença pode subir para nove pontos na sequência da rodada se os baianos e o São Paulo vencerem os respectivos compromissos.

Os anfitriões não demoraram a sair na frente. Aos três minutos, o meia Ademir lançou Felipe Azevedo às costas da defesa gremista. O atacante completou na saída do goleiro Brenno e abriu o marcador. O auxiliar indicou impedimento no lance, mas o árbitro de vídeo (VAR) alertou que a posição era legal e o gol foi validado.

Aos 41 minutos, o atacante Elias dividiu com o goleiro Matheus Cavichioli e os tricolores reclamaram muito de pênalti, mas nada foi dado. Na sequência, Ademir foi atingido pelo lateral Cortez na área e a penalidade foi assinalada. O próprio meia bateu e converteu.

Na volta do intervalo, o Coelho fez o terceiro logo no primeiro minuto. Alê dominou pela esquerda, cruzou rasteiro para trás e o também volante Juninho chutou de primeira. O Grêmio descontou aos nove, em jogada individual de Ferreira. O atacante avançou pelo meio, encarou a marcação de quatro jogadores e finalizou no canto de Matheus Cavichiolli. Os gaúchos tentaram diminuir o prejuízo, mas o América manteve o confronto sob controle.

O Tricolor buscará a reabilitação na terça-feira (16), às 18h (horário de Brasília), na Arena, em Porto Alegre. Na quarta-feira (17), às 19h, o América encara o Atlético-GO, novamente no Independência. Os duelos valem pela 33ª rodada.

Na partida que abriu a rodada, Atlético-GO e Santos não saíram do zero no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. O resultado não foi bom para ninguém, já que ambos tentam se livrar do risco de rebaixamento. O Dragão é o 14º colocado, com 38 pontos, um a menos que o Peixe, que aparece em 11º. Ambos podem descer posições na tabela, mas seguem fora do Z4.

Os goianos têm o América pela frente na próxima rodada. Os paulistas também voltam a campo na quarta-feira, às 19h, para enfrentar a já rebaixada Chapecoense, na Vila Belmiro, em Santos (SP).

