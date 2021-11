Guarani atropela Avaí no Brinco de Ouro e retorna ao G4 da Série B

O Guarani retornou ao G4 da Série B do Campeonato Brasileiro e deixou o posto do Avaí entre os quatro primeiros colocados ameaçado. Neste sábado (13), o Bugre venceu o Leão da Ilha por 4 a 0 no Brinco de Ouro, em Campinas (SP), pela 36ª rodada da competição.

O time paulista assumiu a terceira posição, com 59 pontos, ultrapassando o próprio Avaí e o Goiás, que somam 58 pontos - os catarinenses ficam à frente por terem uma vitória a mais. Em quarto, o clube de Florianópolis pode sair do G4 na próxima segunda-feira (15), se os goianos derrotarem o Remo às 20h (horário de Brasília), no Baenão, ou caso o CRB supere o Brusque mais cedo, às 16h, no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC).