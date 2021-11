Corinthians bate Alianza e avança à semifinal da Libertadores feminina

O Corinthians segue na disputa pelo terceiro título da Libertadores Feminina. Neste sábado (13), o Timão superou o Alianza Lima (Peru) por 3 a 1 no estádio Arsenio Erico, em Assunção (Paraguai), pelas quartas de final.

Na semifinal, as Alvinegras terão pela frente o Nacional (Uruguai), que derrotou o Deportivo Cali (Colômbia) por 2 a 1, mais cedo, no mesmo local. O duelo será na próxima terça-feira (16), às 17h30 (horário de Brasília), no estádio Manuel Ferreira, também em Assunção. Brasileiras e uruguaias se enfrentaram na primeira fase, pelo Grupo D, com vitória corintiana por 5 a 1.

Com gols de Tamires e Vic (2), o Corinthians bateu o Alianza Lima e está classificado para a semifinal da CONMEBOL Libertadores Feminina.

O time alvinegro precisou de 30 segundos para sair na frente. A atacante Adriana cruzou pela direita e a meia Tamires mandou de cabeça para as redes. As peruanas não desistiram e conseguiram o empate aos 12 minutos. A meia Wendy Bonilla descolou uma assistência por cima da zaga corintiana e a atacante Sandy Dorador, na cara da goleira Kemelly, finalizou para deixar tudo igual.

As brasileiras pressionaram e conseguiram o segundo gol nos acréscimos. A lateral Yasmin cobrou escanteio pela direita e Vic Albuquerque cabeceou no ângulo. A atacante também marcou o terceiro do Corinthians, aos oito minutos da etapa final. Ela aproveitou uma bobeada da zaga, que não cortou o chute mascado da meia Gabi Zanotti, e só precisou encobrir a goleira para definir o placar.

Na outra semifinal, a atual campeã Ferroviária - que busca o terceiro título continental, como o Corinthians - mede forças com o Santa Fe (Colômbia). O confronto será na segunda-feira (15), às 17h30, também no Manuel Ferreira. Na última sexta-feira (12), no mesmo estádio, as colombianas eliminaram o Avaí/Kindermann ao vencerem por 6 a 5 nos pênaltis, depois de um empate por 2 a 2 no tempo normal.

