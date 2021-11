Copa Verde: Desfigurados, Manaus e Remo empatam pelas quartas de final

O primeiro encontro entre Manaus e Remo pelas quartas de final da Copa Verde terminou sem vencedor. Nesta sexta-feira (12), as equipes empataram por 1 a 1 na Arena da Amazônia. A partida de volta será no próximo dia 24, às 20h30 (horário de Brasília), no Baenão, em Belém.

Caso a igualdade persista, o confronto será decidido nos pênaltis. O ganhador terá pela frente o Paysandu. No outro duelo semifinal, o Vila Nova terá pela frente o Nova Mutum.

A partida envolveu duas equipes bem alteradas em relação aos últimos compromissos. No Manaus, além dos lesionados, há jogadores que deixaram o clube e outros que ainda negociam o futuro após a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O Remo, por sua vez, poupou a maior parte dos titulares, pensando na sequência da Série B, onde luta contra o rebaixamento.

O duelo teve poucas emoções até a reta final do segundo tempo, quando o meia Marlon, aos 36 minutos, colocou os paraenses à frente, de falta. Os amazonenses saíram para o ataque e conseguiram o empate aos 43, com o atacante Rafhael Lucas aproveitando a sobra de uma bola mal tirada pela zaga.

O Manaus tem somente a Copa Verde pela frente na temporada 2021 e só volta a campo no jogo de volta. Antes de se preocupar com a segunda partida, o Remo enfrenta o Goiás nesta segunda-feira (15), às 20h, no Baenão, pela 36ª rodada da Série B.

