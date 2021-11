Brasileiro: Fortaleza e São Paulo ficam no 1 a 1

O Fortaleza empatou em 1 a 1 com o São Paulo, na noite desta quarta-feira (10) no estádio do Castelão, e se manteve na 4ª posição da classificação da Série A do Campeonato Brasileiro com 51 pontos. Para o Tricolor paulista o resultado representou a manutenção da 15ª posição, agora com 37 pontos.

Fim de jogo. Fortaleza 1 x 1 São Paulo. Com o resultado, o Leão chega aos 49 pontos e assume a quarta colocação do Brasileirão.



⚽️ Robson#FORxSPFC #Brasileirao pic.twitter.com/0N56OcR4Ec — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) November 11, 2021

Jogando em casa, o time cearense abriu o placar aos 13 minutos do segundo tempo, quando Depietri cruzou para Robson marcar de cabeça. Porém, já nos acréscimos da partida o São Paulo conseguiu arrancar o empate quando o argentino Benítez cobrou falta com maestria.

O Fortaleza volta a entrar em campo no sábado (13), quando mede forças com o Bragantino. Um dia depois o São Paulo recebe o Flamengo no Morumbi.

Triunfo do Coelho

Quem venceu na rodada foi o América-MG, que bateu o Sport por 3 a 2 graças a gols de Juninho Valoura, Alê e Ademir. José Welison e Mikael descontaram para o Leão.