Série B: Cruzeiro espanta risco de queda e Brusque pode entrar no Z4

O Cruzeiro espantou de vez qualquer risco de rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira (9), a Raposa derrotou o Brusque por 2 a 0 no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 35ª rodada da competição. A equipe celeste terminará a semana a oito pontos do Z4, com nove em disputa.