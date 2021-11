Pia convoca Formiga para despedida da seleção em Torneio Internacional

A volante Formiga terá direito a uma partida de despedida da seleção brasileira. A veterana, de 43 anos, foi convocada nesta terça-feira (9) pela técnica Pia Sundhage para o Torneio Internacional de Futebol Feminino, que será disputado entre os dias 25 de novembro e 1º de dezembro em Manaus, na Arena da Amazônia. A treinadora chamou 24 jogadoras para a competição, que será realizada em formato de quadrangular e também reunirá Índia (dia 25), Venezuela (dia 28) e Chile (dia 1º), em horários a serem confirmados.

"Vamos fazer a despedida no primeiro jogo, contra a Índia. A Formiga é uma das maiores jogadoras que o Brasil já teve. Esteve em praticamente todas as grandes competições e Manaus poderá estar junto e vivenciar este momento. Ela estará junto com a família. Faremos uma grande festa para um dos ícones da modalidade no país", afirmou a coordenadora de seleções femininas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Duda Luizelli, em entrevista coletiva.