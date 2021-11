Grêmio vence Fluminense e ganha força na luta contra o rebaixamento

O Grêmio conseguiu manter viva a esperança de fugir do rebaixamento após derrotar o Fluminense por 1 a 0, na noite desta terça-feira (9) em Porto Alegre, em partida válida pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Fim de jogo: #Grêmio 1x0 Fluminense

Com gol de Diego Souza, vencemos o Fluminense na Arena e conquistamos importantes 3 pontos no #Brasileirão2021! Nosso próximo compromisso é contra o América-MG, no sábado, fora de casa.



Tags