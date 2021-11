Grêmio recebe o Fluminense no desespero para fugir da Série B

O Grêmio enfrenta o Fluminense, às 21h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (9), em Porto Alegre, em um jogo essencial na tentativa de escapar do rebaixamento à segunda divisão do futebol brasileiro. A partida representa a chance de o Imortal encerrar uma sequência de quatro derrotas consecutivas e diminuir a diferença para o primeiro time fora da zona de descenso, que no momento é o Santos, com 35 pontos, nove a mais do que a equipe gaúcha, que está na 19ª colocação na tabela da Série A. O Fluminense entra em campo como o oitavo colocado, com 42.