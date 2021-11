Federação sorteia grupos do Campeonato Paulista do ano que vem

A Federação Paulista de Futebol (FPF) sorteou nesta terça-feira (9) os grupos do Campeonato Paulista de 2022. A competição terá início em 26 de janeiro, com o segundo jogo da final previsto para 3 de abril.

Atual campeão, o São Paulo caiu no Grupo B, com Ferroviária, Novorizontino e São Bernardo. Vice em 2021, o Palmeiras foi sorteado no Grupo C, junto de Mirassol, Ituano e Botafogo de Ribeirão Preto. O Corinthians encabeça o Grupo A, que ainda tem Inter de Limeira, Guarani e Água Santa. O Grupo 4, do Santos, conta com Red Bull Bragantino, Ponte Preta e Santo André.