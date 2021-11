Avaí/Kindermann vence e avança às quartas da Libertadores Feminina

Único time brasileiro que ainda não estava garantido nas quartas de final da Libertadores Feminina, o Avaí/Kindermann se classificou nesta terça-feira (9). As Leoas superaram o Cerro Porteño (Paraguai) por 2 a 1 no estádio Arsenio Erico, na capital paraguaia Assunção, pela última rodada do Grupo B.

