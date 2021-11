Na partida que abriu a 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Avaí arrancou empate de 1 a 1 com o CSA, na noite desta segunda-feira (8) no estádio da Ressacada.

