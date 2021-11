Verstappen vence, Hamilton fica em segundo e Perez vai ao pódio no GP do México

Max Verstappen lidera o Mundial de Pilotos com 312,5 pontos ganhos. Já Lewis Hamilton contabiliza 293,5 pontos e é o segundo, seguido pelo companheiro Valtteri Bottas, com 185

O holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu o Grande Prêmio do México, realizado na tarde deste domingo, 7. O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) chegou na segunda colocação e o anfitrião Sérgio Perez (Red Bull) fez a alegria da torcida local ao completar o pódio, enquanto o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) foi apenas o 15º.

A cinco etapas do final do Mundial, com o triunfo na Cidade do México, Max Verstappen lidera com 312,5 pontos ganhos. Já Lewis Hamilton contabiliza 293,5 pontos e figura no segundo posto da classificação, seguido pelo companheiro Valtteri Bottas, com 185.

A próxima etapa do Mundial de Fórmula 1 será realizada no Autódromo de Interlagos, com atividades nos dias 12, 13 e 14 de novembro. O Grande Prêmio de São Paulo, 19ª nona etapa do campeonato, tem início previsto para as 14 horas (de Brasília) de domingo.

A prova

Em uma largada excelente, o holandês Max Verstappen (Red Bull) veio por fora e saltou do terceiro para o primeiro lugar. O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) manteve o segundo lugar, mas o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes), tocado pelo australiano Daniel Ricciardo (McLaren), caiu para o último posto.

Com o começo desastroso de Bottas, para alegria do público local, o mexicano Sergio Perez (Red Bull) assumiu a terceira colocação. O toque de Ricciardo em Bottas logo nos primeiros metros prejudicou outros pilotos, e o carro de segurança precisou entrar na pista.

Assim que a disputa foi reiniciada, Verstappen pisou fundo e passou a abrir vantagem significativa sobre Hamilton e Perez. Já Bottas, relegado ao final da classificação após o incidente na largada, iniciou uma prova de recuperação, mas não conseguiu retornar ao grupo dos líderes.

Durante a rodada de pit-stops, Perez chegou a assumir a liderança da corrida, o que levou os mexicanos ao delírio no Autódromo Hermanos Rodriguez. O representante da Red Bull enfim parou na 40ª volta, e Verstappen reassumiu a ponta, seguido por Hamilton. Bottas, por sua vez, teve problemas nos boxes.

Sem ser ameaçado na liderança, Verstappen fez uma prova tranquila até o final. Já Perez, empurrado por seus milhares de apoiadores nas arquibancadas, partiu para cima de Hamilton em busca do segundo lugar, mas não conseguiu superar o britânico.

