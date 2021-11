Futsal: Joaçaba-SC e Cascavel-PR lutam por vaga na semifinal da LNF

Uma publicação compartilhada por Cascavel Futsal (@cascavelfutsal)

O Cascavel-PR foi o vice-líder na fase classificatória, atrás apenas da Associação Carlos Barbosa de Futsal (ACBF). Foi a melhor campanha da história da equipe paranaense na LNF. No último domingo (31), avançou às quartas após massacrar o Tubarão-SC com 6 a 1 de vantagem no placar. Além de contar com o melhor artilheiro da temporada - Roni, com 14 gols - a Serpente Tricolor vive um ótimo momento na temporada: não perde há 100 jogos.

“É um jogo muito importante para nós, dá a possibilidade de chegarmos a uma semifinal, e vamos lutar muito para que isso aconteça. O clube vem há anos tentando chegar entre as melhores equipes do país numa liga nacional. Por tudo isso é que estamos muito esperançosos, e procuramos nos concentrar e trabalhar bem para fazer um bom resultado”, afirmou Cassiano Klein, técnico do time paranaense.

O treinador aguarda definição do departamento médico a respeito do goleiro Deivid, em tratamento de uma lesão na panturrilha. Todos os demais atletas estão aptos a entrar na quadra neste domingo (7): os goleiros, Deko e Douglas; o fixo Carlão; os alas Zequinha, Gustavo, Gabriel Gurgel, Ernani, Dieguinho, Alef, Rafinha, Batista; o ala/pivô Roni; e o pivô Jorginho.

