Pai de artilheiro, auxiliar do Campinense busca título da Série D

O Campinense começa a decidir neste sábado (6), às 16h (horário de Brasília), a Série D do Campeonato Brasileiro contra a Aparecidense no estádio Amigão, em Campina Grande (PB), com transmissão ao vivo da TV Brasil. O título, se vier, seria a coroação de um ano futebolístico marcante para Hélio Cabral.

Agora é final! Quem será o campeão da #SérieDnaTVBrasil 2021?! Neste sábado (6), às 16h, teremos o primeiro jogo da decisão entre @CampinensePB e @AA_Aparecidense no Amigão. Prepare a sua torcida porque o #FutebolTVBrasil é #AoVivo, na sua #EmissoraPública https://t.co/LNBnNcWCdp pic.twitter.com/UG4gKeeeIc — TV Brasil (@TVBrasil) November 6, 2021

Auxiliar do técnico Ranielle Ribeiro na Raposa (como é conhecido o clube rubro-negro), ele fez parte da comissão campeã paraibana em junho e obteve o acesso à Série C do ano que vem. Além disso, acompanha, à distância, o sucesso do filho no futebol europeu. Hélio é pai de Arthur Cabral, principal artilheiro do Brasil na atual temporada no Velho Continente, com 23 gols em 23 partidas. Desempenho que, em outubro, fez o atacante do Basel (Suíça) ser convocado pelo técnico Tite para defender a seleção canarinho na última rodada tripla das Eliminatórias para a Copa do Mundo, contra Venezuela, Colômbia e Uruguai.

“Fiquei orgulhoso demais [pela convocação do Arthur]. É sonho de todo pai ver o filho prestar serviço à seleção, ainda mais a brasileira, que é cobiçada no mundo todo. Foi emocionante. A família comemorou muito. É o êxito, o auge do futebol”, declarou Hélio à Agência Brasil.