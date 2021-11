Barcelona anuncia acerto com o técnico Xavi Hernández

O Barcelona anunciou no final da noite de sexta-feira (5) o acerto com o técnico Xavi Hernández. O ex-jogador, que brilhou defendendo a equipe catalã e que rescindiu horas antes o seu vínculo com o Al-Sadd (Catar), firmou contrato até junho de 2024.

Xavi Hernández returns home 6 years after his goodbye from Camp Nou