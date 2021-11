Tentando fincar bandeira no Rio de Janeiro, JEBS chegam ao fim

Nesta sexta-feira (5), o Rio de Janeiro se despede dos Jogos Escolares Brasileiros de 2021 e de seus protagonistas, os jovens estudantes/atletas com idades entre 12 e 14 anos. Ao mesmo tempo em que eles retornam para casa, a Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), responsável pela organização do evento, já pensa em como garantir mais edições do JEBS. E tem uma preferência: manter a realização dos Jogos no Rio de Janeiro.

“Nosso interesse é fixar os Jogos aqui. E por que o Rio de Janeiro? Porque todas as crianças querem conhecer a Cidade Maravilhosa. Além disso, o Brasil precisa dar utilidade a essas instalações do legado olímpico”, diz o presidente da CBDE, Antônio Hora Filho.