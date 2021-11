Série B: CSA dorme no G4 e Remo pode encerrar rodada perto do Z4

Na partida que abriu a 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o CSA superou o Remo por 2 a 0 no Rei Pelé, em Maceió. O resultado desta sexta-feira (5) levou o Azulão do Mutange ao G4 da competição, com 54 pontos. O time da casa, que chegou à terceira vitória seguida, torce contra Avaí, Goiás, Guarani e o rival CRB para seguir na zona que garante acesso à Série A do ano que vem.

VITÓRIA DO AZULÃO! Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags