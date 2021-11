Peso-pesado Keno Marley é vice-campeão mundial de boxe na Sérvia

Faltou muito pouco para o brasileiro Keno Marley, de 21 anos, conquistar o título de campeão mundial na categoria até 86 quilos, mas ele parou diante do cubano Loren Alfonso Dominguez, de 26 anos, naturalizado azerbaijão e representante do país no campeonato mundial da modalidade, em Belgrado (Sérvia). Após uma luta equilibrada na tarde desta sexta-feira (5), o jovem baiano foi superado por Dominguez por 3 a 2, e ficando com a medalha de prata, a conquista até agora mais importante na carreira do pugilista, nascido na pequena Speaçu (BA).