Flamengo enfrenta Atlético-GO tentando manter sonho do Brasileiro vivo

O Flamengo recebe o Atlético-GO, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta sexta-feira (5), sabendo que não pode desperdiçar pontos no jogo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro caso queira manter vivo o sonho de conquistar o título da competição.

Este é um dos dois confrontos a menos que o Rubro-Negro tem em relação ao líder Atlético-MG. E, em caso de vitória, o time da Gávea assumirá a vice-liderança do Brasileiro e ficará a 9 pontos do Galo, mas com uma partida a menos.