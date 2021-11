Vasco desperdiça pênalti e perde para o Guarani na Série B

O Vasco ficou em situação muito difícil na Série B do Campeonato Brasileiro após ser derrotado por 1 a 0 pelo Guarani, em partida disputada nesta quinta-feira (4) no estádio Brinco de Ouro da Princesa.

1x0 | ⏱️ 50’ | 2º Tempo



FIM DE JOGO, NAÇÃO BUGRINA! Vitória na raça, na superação, com o apoio da Nação! O Bugre está mais vivo do que nunca e volta a jogar no domingo, quando enfrenta o Vila Nova, fora de casa. Vamos, Bugreeeee!#GUAxVAS #AvantemeuBugre pic.twitter.com/qvAQviYWTh — Guarani FC (@oficialguarani) November 4, 2021

Com a derrota o Cruzmaltino permanece na 8ª posição da classificação, com 47 pontos, sete a menos do que o 4º colocado, que é justamente o Bugre.

O Vasco até chegou a ficar muito perto da vitória, quando o juiz marcou, já aos 40 minutos do segundo tempo com auxílio do VAR (árbritro de vídeo), um pênalti a favor da equipe carioca. Porém, o argentino Cano cobrou mal e permitiu a defesa do goleiro Rafael Martins.

E o pior para a equipe carioca foi que o Guarani conseguiu garantir o triunfo aos 43 minutos, em jogada de contra-ataque que terminou em chute de Pablo.

O Vasco volta a entrar em campo domingo (7), quando disputa clássico com o Botafogo em São Januário. No mesmo dia o Guarani visita o Vila Nova.

