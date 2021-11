Série B: Guarani recebe Vasco que ainda sonha com acesso à 1ª Divisão

Com 47 pontos e na oitava posição, o Vasco sobe ou não sobe? Serão seis finais até o fim do campeonato, precisando de seis vitórias. A primeira decisão começa hoje (4), a partir das 19h (horário de Brasília), no no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), contra o Guarani. Embora acredite na possibilidade do acesso, Jorge Salgado, presidente do Cruzmaltino, diz que clube planeja o ano que vem, pensando nas duas divisões do Campeonato Brasileiro.

“A gente não jogou a toalha. A gente acha que pode, sim, subir para a primeira divisão. É difícil? É muito difícil. Probabilidade é baixa? Probabilidade é baixa. O que a gente está fazendo diante deste cenário? A gente tá construindo um cenário para o ano que vem na Série B e um cenário na Série A. Obviamente que a gente está olhando mais para o cenário da Série B”, disse o dirigente.

A declaração de Salgado ocorreu nesta quarta-feira (4), ao anunciar acordos do clube para redução de dívidas. Se nas finanças o Vasco vem se acertando, dentro de campo, o presidente, até por responsabilidade de gestor, como o próprio disse, já pensa no cenário de uma nova Série B.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para o duelo de logo mais, o técnico Fernando Diniz tem o retorno de Nenê, que cumpriu suspensão na derrota para o CSA por 3 a 1, em São Januário. O treinador barrou Gabriel Pec e vai começar com Andrey e Bruno Gomes.

O Vasco vai jogar com Lucão, Zeca, Ricardo Graça, Leandro Castán e Riquelme; Andrey, Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel e Nenê; Morato, e Germán Cano.