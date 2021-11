Mundial de Boxe: Keno Marley vence semi e lutará por ouro nesta sexta

O baiano Keno Marley, de 21 anos, vai lutar pelo ouro amanhã (5), no Mundial de Boxe, em Belgardo (Sérvia), na categoria até 86 quilos. Já com o bronze garantido o brasileiro derrotou na manhã desta quinta (4) o belga Victor Schelstraete, na semifiinal, por decisão unânime (5 a 0). O triunfo assegurou Marley na decisão do título contra o cubano Loren Alfonso Dominguez, atleta radicado no Azerbaijão. Domingos superou na outra semi o compatriota Ruiz Cordoba por 3 a 2. A fina Marley x Dominguez está programada para ocorrer na tarde desta sexta (5).