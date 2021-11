Arena da Baixada será palco da decisão do título da Copa do Brasil

O Athletico-PR vai decidir na Arena da Baixada, em Curitiba, o título da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, no dia 15 de dezembro. A definição dos mandos de campo ocorreu nesta quinta-feira (4), após sorteio na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O primeiro jogo da final ocorrerá três dias antes, um domingo, no Mineirão, em Belo Horizonte.

O sorteio contou com a participação dos técnicos finalistas Alberto Valentim (Furacão) e Cuca (Galo). Ambos buscam conquistar o bicampeonato para seus respectivos clubes. O campeão terá direito à premiação de R$ 56 milhões, concedida pela CBF, e o vice será contemplado com R$ 23 milhões.