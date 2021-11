Série B: Botafogo vê acesso mais perto e complica vida do Confiança

O Botafogo deu outro passo rumo à Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (3), o Glorioso superou o Confiança por 1 a 0 no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 33ª rodada da Série B e abriu oito pontos para o CSA, quinto colocado, com 15 pontos ainda em disputa nas cinco rodadas finais. O Alvinegro ocupa a vice-liderança com 59 pontos, dois atrás do Coritiba.

