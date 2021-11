Vice-campeão brasileiro em 2020, o Avaí/Kindermann estreou com vitória na edição deste ano da Libertadores Feminina. Nesta quarta-feira (3), as Leoas atropelaram o Yaracuyanos (Venezuela) por 4 a 0 no estádio Arsênio Enrico, em Assunção (Paraguai), pelo Grupo B.

ESTREAMOS BEM